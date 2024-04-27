За традицією, у Вербну неділю люди святять гілочки верби. Після служби, ними легенько б'ють родичів, які проспали. Це також робиться для того, щоб вони були здоровими. Вербу зберігають вдома біля ікони протягом року. Адже вважається, що вона захищає оселю від усього злого.

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З нагоди світлого свята LifeStyle 24 зробив добірку привітань у картинках. Бажаємо українським родинам миру, спокою та злагоди. Нехай біди та негаразди оминають ваш будинок, а щастя завжди заглядає у віконечко.

Картинки-привітання з Вербною неділею

Вербна неділя 2024 / Фото "Листівки"

Вербна неділя 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Вербна неділя 2024 / Фото "Листівки"

Вербна неділя 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Вербна неділя 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Вербна неділя 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Вербна неділя 2024 / Фото art-shop.com.ua

Вербна неділя 2024 / Фото Amazing Ukraine

Вербна неділя 2024 / Фото "Країна У"

Вербна неділя 2024 / Фото "Твій світ"

Вибирайте з нашого матеріалу картинки, які вам сподобалися найбільше, щоб привітати усіх своїх рідних та друзів з Вербною неділею.