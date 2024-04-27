По традиции, в Вербное воскресенье люди святят веточки вербы. После службы, ими легонько бьют родственников, которые проспали. Это также делается для того, чтобы они были здоровыми. Вербу хранят дома возле иконы в течение года. Ведь считается, что она защищает дом от всего злого.

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По случаю светлого праздника LifeStyle 24 сделал подборку поздравлений в картинках. Желаем украинским семьям мира, спокойствия и согласия. Пусть беды и невзгоды обходят ваш дом, а счастье всегда заглядывает в окошко.

Картинки-поздравления с Вербным воскресеньем

Вербное воскресенье 2024 / Фото "Открытки"

Вербное воскресенье 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Вербное воскресенье 2024 / Фото "Открытки"

Вербное воскресенье 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Вербное воскресенье 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Вербное воскресенье 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Вербное воскресенье 2024 / Фото art-shop.com.ua

Вербное воскресенье 2024 / Фото Amazing Ukraine

Вербное воскресенье 2024 / Фото "Страна У"

Вербное воскресенье 2024 / Фото "Твой мир"

Выбирайте из нашего материала картинки, которые вам понравились больше всего, чтобы поздравить всех своих родных и друзей с Вербным воскресеньем.