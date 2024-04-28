Сьогодні, 28 квітня, християни східного обряду відзначають велике свято – Вербну неділю або Вхід Господній у Єрусалим. У цей день віряни прямують до храму не з порожніми руками, а гілочками верби. Їх слід освятити після Богослужіння, пише LifeStyle 24.

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Сьогодні християни пригадують, як люди вітали Ісуса Христа пальмовими гілками на в'їзді до Єрусалиму. Це радісна подія, яку відзначають за тиждень до Великодня. Привітайте своїх близьких картинками й листівками, адже це одне з найважливіших свят.

Привітання з Вербною неділею у картинках



Привітання з Вербною неділею / Фото "art-shop"



Привітання з Вербною неділею / Фото ТСН



Привітання з Вербною неділею / Фото "Новини Волині"



Привітання з Вербною неділею / Фото "Всвіті"



Привітання з Вербною неділею / Фото "Апостроф"



Привітання з Вербною неділею / Фото "Апостроф"