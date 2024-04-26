Великдень заведено відзначати 40 днів, аж до Вознесіння Ісуса Христа, яке цього року припадає на 13 червня. Ще декілька цікавих фактів про одне з найголовніших релігійних свят підготував LifeStyle 24.

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Чому вітаються "Христос воскрес"

Згідно з біблійними переказами, вперше фразу "Христос воскрес" сказав ангел. Він сповістив новину Марії Магдалині, Діві Марії, Соломії та іншим жінкам-мироносицям, які прийшли до гробу Господнього, щоб намастити його тіло миром. Відповідати почали: "Воістину воскрес".

Чому на Великдень люди печуть паску

Після воскресіння, Господь прийшов до апостолів, які їли. Для Сина Божого спеціально залишили місце, а на стіл поставили ще одну тарілку з хлібом. Згодом, на Великдень, його почали приносити у храми та роздавати вірянам. Взяли собі за традицію випікати обрядовий хліб у свято й господині. Паску роблять у формі циліндра, адже вважається, що таким був саван Ісуса Христа.

Великдень вже незабаром / Фото Depositphotos

Навіщо розфарбовують яйця

У різних країнах світу на Пасху люди розфарбовують яйця. Але у кожного народу є свої особливі орнаменти та візерунки.

Якось мироносиця Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, який правив Стародавнім Римом, аби сказати, що Христос воскрес. З собою вона взяла великоднє яйце. Чоловік відповів, що такого не може бути. Порівняв з курячим яйцем – ніби воно не може стати червоного кольору. Аж раптом, після слів імператора, справді отримало такий відтінок.