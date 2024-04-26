Пасху принято отмечать 40 дней, вплоть до Вознесения Иисуса Христа, которое в этом году приходится на 13 июня. Еще несколько интересных фактов об одном из главных религиозных праздников подготовил LifeStyle 24.

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Почему приветствуются "Христос воскрес"

Согласно библейским преданиям, впервые фразу "Христос воскрес" сказал ангел. Он возвестил новость Марии Магдалине, Деве Марии, Соломии и другим женщинам-мироносицам, которые пришли ко гробу Господнему, чтобы намазать его тело миром. Отвечать начали: "Воистину воскрес".

Почему на Пасху люди пекут кулич

После воскресения, Господь пришел к апостолам, которые ели. Для Сына Божьего специально оставили место, а на стол поставили еще одну тарелку с хлебом. Впоследствии, на Пасху, его начали приносить в храмы и раздавать верующим. Взяли себе за традицию выпекать обрядовый хлеб в праздник и хозяйки. Пасху делают в форме цилиндра, ведь считается, что таким был саван Иисуса Христа.

Пасха уже скоро / Фото Depositphotos

Зачем раскрашивают яйца

В разных странах мира на Пасху люди раскрашивают яйца. Но у каждого народа есть свои особые орнаменты и узоры.

Как-то мироносица Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, который правил Древним Римом, чтобы сказать, что Христос воскрес. С собой она взяла пасхальное яйцо. Мужчина ответил, что такого не может быть. Сравнил с куриным яйцом – будто оно не может стать красного цвета. Но вдруг, после слов императора, действительно получило такой оттенок.