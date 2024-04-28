Сегодня, 28 апреля, христиане восточного обряда отмечают большой праздник – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В этот день верующие направляются в храм не с пустыми руками, а веточками вербы. Их следует освятить после Богослужения, пишет LifeStyle 24.

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Сегодня христиане вспоминают, как люди приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветвями на въезде в Иерусалим. Это радостное событие, которое отмечают за неделю до Пасхи. Поздравьте своих близких картинками и открытками, ведь это один из самых важных праздников.

Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках



Поздравления с Вербным воскресеньем / Фото "art-shop"



Поздравления с Вербным воскресеньем / Фото ТСН



Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Новости Волыни"



Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Всвіті"



Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Апостроф"



Поздравление с Вербным воскресеньем / Фото "Апостроф"