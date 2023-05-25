Свято останнього дзвоника є радісним моментом для учнів, вчителів і батьків, оскільки воно позначає кінець навчального року та початок літніх канікул. Це також час для підбивання підсумків, відзначення досягнень учнів та подяки вчителям за їхню працю і внесок у навчальний процес. 24 Канал зібрав добірку привітань з Останнім дзвоником у прозі та віршах для вчителів.

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Дата Останнього дзвоника може бути різною. Це залежить від кожного навчального закладу. У деяких школах він припадає на 26 травня. Інші – вирішили провести Останній дзвоник 31 травня, 1 або 2 червня. Не у всіх школах це свято відбудеться очно: у небезпечних областях, ймовірно, буде онлайн.

Привітання з Останнім дзвоником вчителям у віршах

Вчителі, вчителі!

На вас, адже тримається земля!

За працю «спасибі» скажімо дружно!

Ви були поруч, якщо потрібно!

Вчили нас добрішими бути,

Нам ніколи вас не забути!

У любові зізнатися вам хочемо!

За все, за все дякуємо!

Чи залишитеся ви в нашому серці!

Ви підібрали ключик до дверцят,

Змогли зрозуміти нас, полюбити,

Для нас опорою в житті бути!

***

Ось пролунав дзвінок останній,

І ми зі школою попрощалися.

Останній шкільний день весняний,

Але наші тут серця залишилися.

І де знайти слова такі,

Щоб все почуття передати?

Улюблені вчителі, рідні,

За все спасибі вам хочемо сказати!

***

З вдячністю великий

До вас ми звертаємося!

Низький вам уклін за все,

С вами ми прощаємося!

Вдалину дорога нас кличе,

Чекають нас пригоди!

Якщо образили ми вас,

Просимо всі вибачення!

***

Улюблений вчитель, з останнім дзвоником,

Прийшла пора і нам проститься,

НЕ буде вже уроків потім,

Ми полетимо зі школи, мов птахи.

Дякую вам за вашу нелегку працю,

Що нас ростили, вивчили, виховали,

Що прищеплювали нам любов до науки

І повагу до моралі.

Бажаємо вам, щоб робота приносила радість,

Щоб щастя було в кожному вашому дні,

Нехай в житті буде тільки солодощі,

А школа радує подвійно.

***

Викладачі пліч-о-пліч були з нами,

Виховували нас все десять років,

Як за дітей рідних переживали –

Чи не забути нам цього довіку.

Вчителі, бажаємо міцного здоров’я,

І більше корисних свят,

щоб ви не зустрічали лихослів’я,

Біда б не тиснула Вам плечей.

Скільки було за шкільні роки

Різних лінійок, зустрічей,

Ми їх запам’ятаємо на довго,

Всім серцем будемо берегти.

***

Сьогодні прозвучить дзвінок,

Для нас він дуже символічний.

Він не відкриє нам урок,

Відкриє двері в щось особисте.

Ми будемо далі надходити,

Вчитися у ВНЗ і дорослішати.

Але не забудемо ніколи

Своїх рідних вчителів!

Ви навчили мислити нас,

Читати, писати, рахувати, ділити.

Віддали нам себе сповна,

Ми з цим будемо далі жити!

Немає слів, щоб вам дякувати,

Неоціненної доброти.

Бажаємо вам щасливо жити

І пам’ятати випуск наш завжди!

***

Сьогодні останній дзвоник настав,

Нам з вами доведеться попрощатися.

Дорогий мій учитель, я вас не забув,

І серце в віршах хоче вилитися:

Бажаю світле життя, нескладну,

А душу-мирну, що не тривожну!

Нехай цей день наповнюється співом,

І нехай виконуються всі прохання!

Нехай збуваються мрії хороші,

Дощі змінюються на дні погожі!

І в житті будуть лише одні звершення!

Нехай будуть вірними ваші рішення!

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато.

Спасибі вам за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

Привітання з Останнім дзвоником вчителям у прозі

Ось і прийшов до нас Останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості й захопленості від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!

***

Останній дзвінок – свято радості та смутку! Хочеться подякувати вчителям, які відважно день за днем ​​ділилися знаннями й серцевими порадами! Школа стає другим домом, тому ми не прощаємось, а кажемо «До побачення!».

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Дорогі наші, шановні вчителі! Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника! Спасибі вам за знання, увагу й розуміння. За правильно підібраний підхід до кожного учня. Бажаємо вам міцного здоров’я, приголомшливого літнього відпочинку, сил, енергії й позитивних емоцій!

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Шановний педагогічний колектив школи, від імені батьків дозвольте привітати Вас з черговим святом Останнього дзвоника, побажати Вам здоров’я, успіху в усьому, достатку та стабільності. Дякуємо Вам за знання, отриманий нашими дітьми, відповідальність і доброту.

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З Останнім дзвінком, дорогі вчителі. Спасибі, що весь рік трималися, вчили діток і підтримували марку школи. Бажаємо вам сонячного літа і такого ж настрою, більше приємних подій і радостей, як можна менше роботи й турбот.

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Дорогі вчителі! У день останнього дзвоника хочемо побажати вам, щоб ваші сили не були витрачені даремно. Нехай ваші учні стануть людьми з великої літери і з радістю будуть згадувати уроки й знання, які ви їм подарували!

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Вітаємо вас, наші милі вчителі, які терпіли й любили нас стільки років, з Останнім Дзвінком. Ми щиро вдячні вам за вкладені в нас знання і праця. І хоч ми іноді розбудовували й часом ображали вас, хочемо сказати, що ми цінуємо і пам’ятаємо кожне слово, вимовлене вами! Дякую вам за вашу любов, за підтримку і важливі поради, які ми запам’ятаємо на все життя! Нас попереду чекає нове, світле майбутнє, але ми ніколи не забудемо вас, шановні наші вчителі! Спасибі за те, що розповіли нам все, що знали самі, вкладаючи в кожне слово особливий сенс, ми дуже цінуємо це! Саме ви направили кожного з нас в потрібному напрямку і завдяки вам ми тепер знаємо, якою дорогою підемо! З Останнім Дзвінком вас, любі наші вчителі!

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Останній дзвінок це свято не тільки учнів, а й вчителів! Вітаємо з закінченням чергового навчального року! Бажаємо, щоб посмішка на обличчі була прекрасним показником наполегливої ​​праці, старанності й старання, високих оцінок і досягнень. Пишаєтеся собою і своїми учнями!