Праздник последнего звонка является радостным моментом для учащихся, учителей и родителей, поскольку он обозначает конец учебного года и начало летних каникул. Это также время для подведения итогов, отмечания достижений учащихся и благодарения учителям за их труд и вклад в учебный процесс. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Последним звонком в прозе и стихах для учителей.

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Поздравления с Последним звонком учителям в стихах

Учителя, учителя!

На вас ведь держится земля!

За труд «спасибо» скажем дружно!

Вы были рядом, если нужно!

Учили нас быть добрыми,

Нам никогда вас не забыть!

В любви признаться вам хотим!

За все, за все спасибо!

Останетесь ли вы в нашем сердце!

Вы подобрали ключик к дверце,

Смогли понять нас, полюбить,

Для нас опорой в жизни быть!

***

Вот раздался звонок последний,

И мы со школой простились.

Последний школьный день весенний,

Но наши здесь сердца остались.

И где найти слова такие,

Чтоб все чувства передать?

Любимые учителя, родные,

За все спасибо вам хотим сказать!

***

С благодарностью большой

К вам мы обращаемся!

Низкий вам поклон за все,

С вами мы прощаемся!

Вдали дорога нас зовет,

Ждут нас приключения!

Если мы оскорбили вас,

Просим прощения!

***

Любимый учитель, с последним звонком,

Пришла пора и нам простится,

НЕ будет уже уроков потом,

Мы полетим из школы, как птицы.

Благодарю вас за ваш нелегкий труд,

Что нас растили, выучили, воспитали,

Что прививали нам любовь к науке

И уважение к морали.

Желаем вам, чтобы работа доставляла радость,

Чтобы счастье было в каждом вашем дне,

Пусть в жизни будет только сладости,

А школа радует вдвойне.

***

Преподаватели бок о бок были с нами,

Воспитывали нас все десять лет,

Как за детей родных переживали –

Не забыть ли нам этого вовек.

Учителя, желаем крепкого здоровья,

И больше полезных праздников,

чтобы вы не встречали злословия,

Беда бы не давила Вам плеч.

Сколько было за школьные годы

Различных линеек, встреч,

Мы их запомним на долго,

Всем сердцем будем беречь.

***

Сегодня прозвучит звонок,

Для нас он очень символичен.

Он не откроет нам урок,

Откроет дверь во что-то личное.

Мы будем дальше поступать,

Учиться в вузе и взрослеть.

Но не забудем никогда

Своих родных учителей!

Вы научили мыслить нас,

Читать, писать, считать, делить.

Отдали нам себя сполна,

Мы с этим будем дальше жить!

Нет слов, чтобы вам благодарить,

Бесценной доброты.

Желаем вам счастливо жить

И помнить выпуск наш всегда!

***

Сегодня последний звонок настал,

Нам с вами придется проститься.

Дорогой мой учитель, я вас не забыл,

И сердце в стихах хочет излиться:

Желаю светлую жизнь, несложную,

А душу-мирную, что не тревожную!

Пусть этот день наполняется пением,

И пусть выполняются все просьбы!

Пусть сбываются мечты хорошие,

Дожди сменяются на дни погожие!

И в жизни будут только одни свершения!

Пусть будут верны ваши решения!

***

Мы слышим, звенит звонок,

И вот прошел наш последний урок.

И в этот замечательный, торжественный праздник,

Вы слышите много приветствий.

Спасибо вам за то, что были с нами,

За то, что учили нас годами,

За все образование, которое дали –

Человека у нас вы сохранили!

***

Последний звонок раздался.

Он долгое время нам всем пел:

Он звал на урок, с урока,

Так было каждый день, каждый год.

Мы приветствуем вас. Прощайте,

О нас всех не забывайте,

Вы педагоги – высший класс,

Мы искренне любим всех вас!

Приветствие с Последним звонком учителям в прозе

Вот и пришел к нам Последний звонок! Радостно и весело шумит школьная детвора. Желаю всем ученикам потрясающих летних каникул. Выпускникам отличного старта на жизненном пути. А учителям – гордости и восторга от успехов своих учеников! Счастья вам и прекрасного отдыха!

***

Последний звонок – праздник радости и печали! Хочется поблагодарить учителей, которые отважно изо дня в день делились знаниями и сердечными советами! Школа становится вторым домом, поэтому мы не прощаемся, а говорим «До свидания!».

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Дорогие наши, уважаемые учителя! Поздравляем вас с праздником последнего звонка! Спасибо вам за знание, внимание и понимание. За правильно подобранный подход к каждому ученику. Желаем вам крепкого здоровья, потрясающего летнего отдыха, сил, энергии и положительных эмоций!

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Уважаемый педагогический коллектив школы, от имени родителей позвольте поздравить Вас с очередным праздником Последнего звонка, пожелать Вам здоровья, успеха во всем, изобилии и стабильности. Благодарим Вас за знание, полученное нашими детьми, ответственность и доброту.

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С последним звонком, дорогие учителя. Спасибо, что весь год держались, учили детей и поддерживали марку школы. Желаем вам солнечного лета и такого же настроения, больше приятных событий и радостей, как можно меньше работы и забот.

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Дорогие учителя! В день последнего звонка хотим пожелать вам, чтобы ваши силы не были потрачены впустую. Пусть ваши ученики станут людьми с прописной буквы и с радостью будут вспоминать уроки и знания, которые вы им подарили!

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Поздравляем вас, наши милые учителя, которые терпели и любили нас столько лет, с Последним Звоном. Мы искренне благодарны вам за вложенные в нас знания и труд. И хотя мы иногда строили и порой обижали вас, хотим сказать, что мы ценим и помним каждое слово, произнесенное вами! Благодарю вас за вашу любовь, за поддержку и важные советы, которые мы запомним на всю жизнь! Нам предстоит новое, светлое будущее, но мы никогда не забудем вас, уважаемые наши учителя! Спасибо за то, что рассказали нам все, что знали сами, вкладывая в каждое слово особый смысл, мы очень ценим это! Именно вы направили каждого из нас в нужном направлении и благодаря вам мы теперь знаем, по какой дороге пойдем! С последним звонком вас, дорогие наши учителя!

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Последний звонок – это праздник не только учеников, но и учителей! Поздравляем с окончанием очередного учебного года! Желаем, чтобы улыбка на лице была прекрасным показателем упорного труда, усердия и старания, высоких оценок и достижений. Гордитесь собой и своими учениками!