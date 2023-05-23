Уже второй год последний звонок проходит в условиях полномасштабного вторжения. 24 Канал предлагает взбодрить расстроенных и развеселить тех, для кого этот день является настоящим праздником. Отправьте близким ученикам или учителям поздравления в стихах или прозе.

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Поздравления с последним звонком в стихах

Сегодня вы со светлой печалью

Ступили все через школьный порог...

Да будет вам безграничный вальс прощальный

Предвестником неизведанных дорог.



Если силы в пути покинут,

Родной дом, родную школу вспомните...

Пусть сюда все мысли ваши хлынут -

И к нам вы чаще посетите!



Пусть в доме вашем всегда будет свет,

Пусть люди улыбаются приветливо,

Пусть земля процветает путь в школу!

Здоровья вам, надежды и любви!

***

Последний звонок суммирует

Напряженный учебный год –

Поздравляем с событием чудесным

Всех, кто зовется "выпускник"!

***

Ну, вот и все, кончились уроки,

Школьные звонки ушли в небытие.

Вы делаете свои первые шаги

В самостоятельную и сложную жизнь.

Оно сложное, но тем не менее интересное,

Ибо мечта зовет и надежда есть.

Кого-то в нем ждут успехи и слава,

Кого-нибудь будни — каждому свое.

Бывает, что и споткнуться придется,

Побыть на коне и под конем.

И сильный снова на ноги поднимется

И не будет жить всего одним днем.

А будет идти, карабкаться, творить,

Чтобы ощущать все ветры в лицо.

Так что только так и надо в мире жить

И награду будешь иметь за это.

***

Что было запланировано – все сделали!

Хотя и потрачено энергии много.

Но основное – детей учили и любили

И каждый день в школе – это работа и праздник!

Поэтому благодарим искренне за работу,

За праздник, который в душе жил каждый день.

И за порядочность, мудрость и заботу,

Которая шла от вас ко всем вдохновенно.

Что ж, год прожит и снова планы, планы…

Новые задачи где-то на виду.

Учителя, директор в школе – это титаны,

Ведь это не просто так, а зов судьбы!

***

Не потеряй в своем сердце "человека",

Миру "правды" неси пламя,

Не сторонись, люби Украину,

Береги свое честное имя.

Разверни соколиные крылья,

Флаг "воли" подними вверх,

Пусть несут твои сильные паруса

Только мощные, попутные ветры.

Пусть счастлива будет дорога,

Которую выберешь ты среди всех.

Помни и молись к Богу,

Да пусть не оскверняет грех.

Не забудь своих друзей никогда,

И вдруг, как святое "завещание",

Что есть мама,

есть учитель,

есть школа,

Которые вывели тебя в мир.

***



Приветствие с последним звонком / Фото v24.com.ua

Поздравления с последним звонком в прозе

Приветствую тебя от души, ведь сегодня звенит для тебя последний звонок. Пусть веселый колокольчик даст старт веселым летним приключениям, пусть школьные занятия, открытые уроки, тетради и учебники останутся на время в стороне. Желаю отлично провести это лето и набраться новых сил, вдохновения и стремлений на следующий учебный год!

***

Дорогие мои выпускники, перезвон последнего звонка открывает новую страницу вашей жизни – взрослой жизни. Еще вчера вас называли "дети – наше будущее". А сегодня вам, молодым и талантливым, самостоятельно принимать сознательные решения, приобретать опыт, собственными силами и способностями строить свое счастливое будущее, которое должно быть неразрывно связано с будущим нашего государства. Главное – будьте честными и добрыми людьми!

***

Поздравляю с Днем последнего звонка! Желаю, чтобы приподнятое настроение и улыбки всегда вам сопровождали. Пусть долгожданные каникулы подарят огромное количество впечатлений и радости. Желаю вам, после усердного учебного года – прекрасного отдыха. Набирайтесь сил, терпения, энергии. Увидимся в следующем году!

***

Когда веселый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он звенит в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей печалью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свой путь в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет!

***

Поздравляю тебя с праздником чудесным – с праздником Последнего звонка! Желаю тебе хорошо отдохнуть и все лето пусть пройдет, как сплошной праздник! Желаю тебе многого вдохновения, удачи, чудес – путь хорошее настроение всегда будет с тобой и здесь.