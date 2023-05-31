24 Канал подобрал теплые поздравления для именинниц в стихах и прозе. Если у вас есть близкие и знакомые с этим именем, обязательно обратитесь к ним с теплыми словами.

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Поздравления с Днем ангела Юлии в стихах

Пусть любовь, и вера, и надежда

В душе цветут весенние цветы.

Пусть исполнятся лучшие мечты,

Желаем в добре и мире жить,

Ангелик пусть всегда помогает,

Дарит счастье на жизненном поприще

Юля, мы вам радости желаем

Чтобы вы были здоровы и красивы!

***

Желаю, Юля, пусть Ангел с неба,

Всегда будет чуток и добр к тебе.

Дарит любовь, тепло и надежду,

Осуществляет твою заветную мечту!

Пусть просит у Бога счастливой судьбы,

Добра для души, а для сердца – любви!

***

С днем Ангела мы спешим поздравлять,

Пусть Ангел несет вам достаток в дом,

Для тела здоровья, для сердца - любовь,

Пусть сбудутся мечты, мысли и желания,

Уважаемая, Юля, в этот день прекрасный.

Желаем радости, нежности и счастья!

***

Сегодня наступили именины

У Юлии, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Пусть Господь мечтами тебя венчает.



Поздравление с Днем ангела / Фото "Вітання"

Поздравление с Днем ангела Юлии в прозе

Юленька, поздравляю тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна солнца, радостей и приятных моментов, а судьба преподносит только хорошие сюрпризы! Оставайся таким же хорошим и честным человеком, а также не бойся бороться за свое счастье! Твой ангел-хранитель в этом поможет!

***

Приветствую тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу!

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Желаю тебе, дорогая Юлия, величайших, творческих успехов и развития твоих несравненных талантов. Всегда будь на высоте, не подвергайся критике и провокациям со стороны недоброжелателей. Всегда стой на своем и добивайся всего о чем мечтала. Ты действительно достойна только лучшего! С именинами!

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Дорогая Юлия, с Днем Ангела! Твоё остроумие и твоя жизненная энергия, твой жгучий интерес к жизни и твоя глубина, твои добродетели и таланты притягивают к себе как магнит. Ты достойна всего лучшего! Желаем тебе работать в престижной должности, в хороших условиях, расти и развиваться, иметь счастливые отношения и дом мечты. Ты достойна лучшего мужчины и пусть он будет рядом с тобой! Удачи и достатка тебе во всех сферах!

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Сегодня – твои именины, Юлия! Поздравляем тебя с этим замечательным праздником, желаем тебе верить в чудо, чаще улыбаться и помнить о тех, кто дал тебе имя и жизнь! Пусть голос, зовущий тебя по имени, всегда будет наполнен искренней любовью!