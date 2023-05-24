Останній дзвоник – це традиційна урочистість, яка відзначає закінчення навчального року та оголошує початок літніх канікул для учнів. Зазвичай цей захід проводиться в останній день навчання перед канікулами. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань з Останнім дзвоником.

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Картинки-привітання з Останнім дзвоником


З Останнім дзвоником / Фото Listivki


День Останнього дзвоника / Фото Etnosoft


День Останнього дзвоника / Фото Радіо Максимум


З Останнім дзвоником / Фото Krainau


З Останнім дзвоником / Фото Апостроф


Останній дзвоник / Фото Апостроф


З Останнім дзвоником / Фото МАН ІФ


День Останнього дзвоника / Фото Krainau


З Останнім дзвоником / Фото Etnosoft