У 2022 році через початок повномасштабної війни українські школи перейшли на дистанційне навчання. Тоді не було традиційних останніх дзвінків, прощальних шкільних вальсів. Цього року також немає пишних святкувань, кожна школа самостійно вирішує, як відзначатиме закінчення навчального року.

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Останній дзвоник у школах України має прозвучати 26 травня 2023 року, однак дату закінчення навчання кожен навчальний заклад обирає самостійно. Деякі школи встигнуть впоратися з усіма завданнями до 1 червня, а для деяких школярів навчання триватиме ще на початку літа.

Через російських терористів не всі учні мають змогу закінчити рідну школу. Сотні навчальних закладів зруйновані, через війну багато українських школярів зараз навчаються за кордоном. Вже другий рік свято останнього дзвінка є надзвичайно сумним і трагічним для багатьох родин України.

Картинки-привітання з Днем останнього дзвінка

Щоб підтримати ваших однокласників, друзів і колег, 24 Канал підготував добірку приємних картинок, які ви можете їм надіслати. Віримо, що вже наступного року відзначатимемо цей день під мирним небом, у переможній Україні.



Останній дзвінок 2023: картинки-привітання / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок: привітання для вчителів та учнів / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2023: привітання у картинках / Фото з відкритих джерел



Картинки-привітання з Останнім дзвінком / Фото v2.com.ua



Привітання з Останнім дзвінком у картинках / Фото з відкритих джерел