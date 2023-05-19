В 2022 году из-за начала полномасштабной войны украинские школы перешли на дистанционное обучение. Тогда не было традиционных последних звонков, прощальных школьных вальсов. В этом году также нет пышных празднований, каждая школа самостоятельно решает, как будет отмечать окончание учебного года.

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Последний звонок в школах Украины должен прозвучать 26 мая 2023, однако дату окончания обучения каждое учебное заведение выбирает самостоятельно. Некоторые школы успеют справиться со всеми задачами до 1 июня, а для некоторых школьников обучение будет продолжаться еще в начале лета.

Из-за российских террористов не все учащиеся могут закончить родную школу. Сотни учебных заведений разрушены, из-за войны многие украинские школьники сейчас учатся за границей. Уже второй год праздник последнего звонка чрезвычайно печален и трагичен для многих семей Украины.

Картинки-поздравления с Днем последнего звонка

Чтобы поддержать ваших одноклассников, друзей и коллег, 24 Канал подготовил подборку приятных картинок, которые вы можете отправить. Верим, что уже в следующем году отметим этот день под мирным небом, в победной Украине.



Последний звонок 2023: картинки-поздравления / Фото из открытых источников



Последний звонок: поздравления для учителей и учащихся / Фото из открытых источников



Последний звонок 2023: поздравления в картинках / Фото из открытых источников



Картинки-поздравления с Последним звонком / Фото v2.com.ua



Поздравления с Последним звонком в картинках / Фото из открытых источников