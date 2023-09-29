Класний керівник щодня пильнує та захищає учнів. Їхня праця дуже важлива, адже роблять вони її серцем. 24 Канал зібрав добірку красивих привітань класному керівнику.

Цікаво Привітання з Днем вчителя у картинках: ніжна добірка

Привітання для класного керівника

Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало ваше свято – День учителя. Дякуємо вам за вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі й здорові!

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Наш дорогий і чудовий класний керівник, вітаємо вас з Днем вчителя. Нехай викладання для вас буде не просто роботою, а діяльністю цікавих захоплень і чудових ідей, нехай ваше життя не просто рахує дні, а наповнює їх яскравими моментами та щасливими посмішками.

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Класному керівнику в День вчителя хочемо побажати спокою, терпіння, розважливості. Дякуємо вам за активну участь в нашому житті. Ви завжди даєте правильні поради. Іноді лаєте, але за справу. І ніколи не буваєте байдужими до чужої біди. Так нехай же все добро, яке ви даруєте нам, повернеться до вас подвійно!



Привітання для класного керівника / Фото з соцмереж

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У цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з професійним святом! Поруч з вами життя стає мудріше і богаче. Ви несете світло знань, вчіть моральним цінностям, прищеплює добро, облагороджуючи наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло і любов учнів, колег, близьких і коханих!

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Улюблені, рідні наші вчителі! Ми вітаємо вас і схиляємо перед вами голови! Одного разу, взявши нас за руки, ви повели нас по шляху під назвою "життя". І на цьому тернистому шляху ви вчили нас добру і справедливості, допомагали пізнавати світ і долати труднощі. Ви любили нас, а ми любимо вас!

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Вітаємо з Днем вчителя нашого найкращого і чудового класного керівника. Ми хочемо вам побажати ніколи не втомлюватися, завжди прагнути до своєї мрії і бути успішним завжди і скрізь. Нехай здоров’я буде міцним, а ритм життя веселим і точним.

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Шановний класний керівник, вітаємо вас з Днем учителя! Дякуємо вам за вашу турботу і щирість, настанови і життєву грамоту! Бажаємо вам спокою, спокою, радості, добра, достатку та здійснення мрій! Нехай ваша робота приносить задоволення і гармонію. Всього вам найкращого!

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Зі святом вчителів найкращих ми вітаєм!

Хай будні вам приносять тільки щастя!

Всього найсонячнішого ми вам бажаєм!

Бо досвіду та знань вже не пропасти!



Привітання для класного керівника / Фото з соцмереж

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Найкращого класного керівника

Привітати ми хочемо з Днем вчителя!

А заодно вам спасибі сказати

За те, що прагнете нам знання дати,

За те, що ви всіх оточили увагою,

За ваші уроки, за ваші старання!

Бажаємо в роботі ми вам досягнень,

А внаслідок цього – грошових премій.

Нехай всі бажання збуваються ваші,

Нехай те, що задумано, те і трапляється!

Лише тільки для вас цей яскравий букет!

Вчіть дітей ще багато років!

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Дорогий класний керівник,

Бажаємо Вам щастя назавжди,

Що б в серці полум’я не згасло,

Не втомлювали шкільні роки,

Щоб терпіння було і харизма,

Обдарувала вас доля теплом,

Кожен день був сповнений оптимізму,

Від душі вам низький наш уклін!

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Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!