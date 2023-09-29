Бути вчителем – особлива місія, з якою може впоратися не кожен. Адже треба бути дуже гнучкими, комунукабельними й терплячими до дітей. В епоху стрімкого технологічного прогресу, доносити інформацію молоді стає важче і важче, бо треба втримувати увагу. Тому це вимагає від вчителя постійного росту та покращення професійних навичок. Водночас й учням потрібно бути вдячним учителям за те, як вони віддано й послідовно виконують свою роботу. Привітаймо їх красивими картинками.

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Картинки-привітання з Днем вчителя



День вчителя 2023 / Фото Dp.gov.ua



День вчителя 2023 / Фото ЧСР



З Днем вчителя 2023 / Фото Art-shop



З Днем вчителя 2023 / Фото Pinterest



День вчителя 2023 / Фото "Телеграф"



День вчителя 2023 / Фото Радіо "Максимум"



З Днем вчителя 2023 / Фото ВРР



З Днем вчителя 2023 / Фото Online.ua



День вчителя 2023 / Фото "Твій світ"



З Днем вчителя 2023 / Фото Литвинецька громада