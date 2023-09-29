Классный руководитель ежедневно бодрствует и защищает учеников. Их труд очень важен, ведь делают они его сердцем. 24 Канал собрал подборку красивых поздравлений классному руководителю.

Интересно Поздравления с Днем учителя в картинках: нежная подборка

Приветствие для классного руководителя

Дорогой наш классный руководитель! Сегодня настал ваш праздник – День учителя. Благодарим вас за ваш благородный труд, который вы выполняете добросовестно и с любовью уже много лет подряд. Вы умеете заразить своих учеников жаждой знаний, как никто другой. Желаем вам радовать своей работой как можно больше поколений, будьте счастливы и здоровы!

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Наш дорогой и отличный классный руководитель, поздравляем вас с Днем учителя. Пусть преподавание для вас будет не просто работой, а деятельностью интересных увлечений и замечательных идей, пусть ваша жизнь не просто считает дни, а наполняет их яркими моментами и счастливыми улыбками.

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Классному руководителю в День учителя хотим пожелать покоя, терпения, рассудительности. Благодарим вас за активное участие в нашей жизни. Вы всегда даете правильные советы. Иногда ругаете, но за дело. И никогда не бываете равнодушными к чужой беде. Так пусть все добро, которое вы даруете нам, вернется к вам вдвойне!



Поздравления для классного руководителя / Фото из соцсетей

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В этот светлый октябрьский день сердечно поздравляем наших любимых учителей с профессиональным праздником! Рядом с вами жизнь становится мудрее и богаче. Вы несете свет знаний, учите нравственным ценностям, прививаете добро, облагораживая наши души. Пусть вас всегда окружает забота, тепло и любовь учащихся, коллег, близких и любимых!

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Любимые, родные наши учителя! Мы приветствуем вас и склоняем перед вами головы! Однажды, взяв нас за руки, вы повели нас по пути под названием "жизнь". И на этом тернистом пути вы учили нас добру и справедливости, помогали познавать мир и преодолевать трудности. Вы любили нас, а мы любим вас!

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Поздравляем с Днем учителя нашего лучшего и замечательного классного руководителя. Мы хотим вам пожелать никогда не уставать, всегда стремиться к своей мечте и быть успешным всегда и везде. Пусть здоровье будет крепким, а ритм жизни веселым и точным.

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Уважаемый классный руководитель, поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за вашу заботу и искренность, наставления и жизненную грамоту! Желаем вам покоя, покоя, радости, добра, изобилия и исполнения мечтаний! Пусть ваша работа доставляет удовольствие и гармонию. Всего вам лучшего!

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Зі святом вчителів найкращих ми вітаєм!

Хай будні вам приносять тільки щастя!

Всього найсонячнішого ми вам бажаєм!

Бо досвіду та знань вже не пропасти!



Поздравления для классного руководителя / Фото из соцсетей

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Найкращого класного керівника

Привітати ми хочемо з Днем вчителя!

А заодно вам спасибі сказати

За те, що прагнете нам знання дати,

За те, що ви всіх оточили увагою,

За ваші уроки, за ваші старання!

Бажаємо в роботі ми вам досягнень,

А внаслідок цього – грошових премій.

Нехай всі бажання збуваються ваші,

Нехай те, що задумано, те і трапляється!

Лише тільки для вас цей яскравий букет!

Вчіть дітей ще багато років!

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Дорогий класний керівник,

Бажаємо Вам щастя назавжди,

Що б в серці полум’я не згасло,

Не втомлювали шкільні роки,

Щоб терпіння було і харизма,

Обдарувала вас доля теплом,

Кожен день був сповнений оптимізму,

Від душі вам низький наш уклін!

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Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!