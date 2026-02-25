З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Днем української жінки у прозі й картинках. Збережіть їх собі та надішліть матерям, сестрам, подругам та всім знайомим жінкам у це особливе свято.
Теж цікаво 5 чи 12 квітня: коли українці святкують Великдень у 2026 році
Привітання з Днем української жінки 2026: картинки і проза
З Днем української жінки! Нехай доля буде до вас прихильною, нехай у ваших серцях завжди буде любов, а в очах – щасливий блиск. Бажаю вам радості, гармонії, здійснення всіх мрій і щоб у вашому житті завжди було місце для миру та добра.
***
Вітаю з Днем української жінки! Ви душа і серце нашої землі. Ви поєднуєте в собі мудрість і сміливість, турботу і рішучість. Ваша любов гріє рідних, мудрість веде дітей у світле майбутнє, а ваша незламність надихає цілу націю.
Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю вас із Днем української жінки! Будьте яскравою, як сонце, непередбачуваною, як погода, та просто щасливою! Нехай ваші мрії здійснюються!
***
З усього серця бажаю вам величезного жіночого щастя, любові й добра! Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, з якими будуть не страшні жодні незгоди. Щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, блиском в очах, передчуттям радості, впевненістю і душевним спокоєм.
Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем української жінки! Нехай все вдається і мрії втілюються у життя! Терпіння, впевненості, натхнення! Здоров'я на всі пори року, добрих новин і удачі! І найскорішої перемоги!
***
У цей нелегкий для України час українські жінки є джерелом віри й надії, справжніми берегинями – турботливими, стійкими, мужніми. Вітаючи зі святом, бажаю, щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, впевненістю та передчуттям радості. Щастя вам, здоров'я, сімейного добробуту і затишку, мирного неба над головою.
Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю з Днем української жінки. Бажаю вам мирного неба над головою та бути завжди незламною духом, як Україна. Нехай вас Бог з небес благословляє!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.