З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Днем української жінки у прозі й картинках. Збережіть їх собі та надішліть матерям, сестрам, подругам та всім знайомим жінкам у це особливе свято.

Привітання з Днем української жінки 2026: картинки і проза

З Днем української жінки! Нехай доля буде до вас прихильною, нехай у ваших серцях завжди буде любов, а в очах – щасливий блиск. Бажаю вам радості, гармонії, здійснення всіх мрій і щоб у вашому житті завжди було місце для миру та добра.

***

Вітаю з Днем української жінки! Ви душа і серце нашої землі. Ви поєднуєте в собі мудрість і сміливість, турботу і рішучість. Ваша любов гріє рідних, мудрість веде дітей у світле майбутнє, а ваша незламність надихає цілу націю.

Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю вас із Днем ​​української жінки! Будьте яскравою, як сонце, непередбачуваною, як погода, та просто щасливою! Нехай ваші мрії здійснюються!

***

З усього серця бажаю вам величезного жіночого щастя, любові й добра! Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, з якими будуть не страшні жодні незгоди. Щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, блиском в очах, передчуттям радості, впевненістю і душевним спокоєм.

Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем української жінки! Нехай все вдається і мрії втілюються у життя! Терпіння, впевненості, натхнення! Здоров'я на всі пори року, добрих новин і удачі! І найскорішої перемоги!

***

У цей нелегкий для України час українські жінки є джерелом віри й надії, справжніми берегинями – турботливими, стійкими, мужніми. Вітаючи зі святом, бажаю, щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, впевненістю та передчуттям радості. Щастя вам, здоров'я, сімейного добробуту і затишку, мирного неба над головою.

Привітання з Днем української жінки 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем української жінки. Бажаю вам мирного неба над головою та бути завжди незламною духом, як Україна. Нехай вас Бог з небес благословляє!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.