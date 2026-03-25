А перед тим віряни вітатимуть своїх рідних і друзів. Наша редакція зібрала щирі привітання з Благовіщенням у картинках, прозі й віршах, щоб ви могли їх надіслати найближчим.
Привітання на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026: картинки, проза й вірші
Благу вість весна принесла,
До життя вона воскресла,
Щоб надворі й в господі
Все раділо у народі.
Нехай буде в хаті чисто,
А на серці променисто,
Розквітай, весно прекрасна,
У Христі пречиста і ясна!
***
З Благовіщенням вітаю!
Для вас я добрі звістки маю:
Все бачить Бог, добро існує,
Господь усіх вірян врятує.
Бажаю щиро і з любов'ю
Вам щастя, радості, здоров'я,
Надії доброї та віри.
А головне, бажаю миру!
Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.
***
Сьогодні, у це світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім'ю та рідних стороною!
***
З Благовіщенням сердечно вас вітаю,
Хай Богородиця Свята захищає!
У цей день навіть пташки гнізд не звивають –
Усі Діву Марію прославляють!
Бажаю, щоб родина і близькі –
Всі православні – жили дружно на Землі.
Нехай турботи вас обходять стороною,
Нехай душа буде наповнена любов'ю!
***
Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодій, доброти душевної, здоров'я вам та вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому.
***
Зі святом! Молитва кожна почута буде Богородицею, щоб не приходили до вас біди й напасті, а на порозі не з'являлися люди, хто може обдурити й зрадити. Нехай життя буде лише зі світлих смуг складатися!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.