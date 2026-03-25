А перед тим віряни вітатимуть своїх рідних і друзів. Наша редакція зібрала щирі привітання з Благовіщенням у картинках, прозі й віршах, щоб ви могли їх надіслати найближчим.

Привітання на Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026: картинки, проза й вірші

Благу вість весна принесла,

До життя вона воскресла,

Щоб надворі й в господі

Все раділо у народі.

Нехай буде в хаті чисто,

А на серці променисто,

Розквітай, весно прекрасна,

У Христі пречиста і ясна!

***

З Благовіщенням вітаю!

Для вас я добрі звістки маю:

Все бачить Бог, добро існує,

Господь усіх вірян врятує.

Бажаю щиро і з любов'ю

Вам щастя, радості, здоров'я,

Надії доброї та віри.

А головне, бажаю миру!

Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірне кохання.

***

Сьогодні, у це світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім'ю та рідних стороною!

Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Благовіщенням сердечно вас вітаю,

Хай Богородиця Свята захищає!

У цей день навіть пташки гнізд не звивають –

Усі Діву Марію прославляють!

Бажаю, щоб родина і близькі –

Всі православні – жили дружно на Землі.

Нехай турботи вас обходять стороною,

Нехай душа буде наповнена любов'ю!

***

Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодій, доброти душевної, здоров'я вам та вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому.

Привітання з Благовіщенням 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Зі святом! Молитва кожна почута буде Богородицею, щоб не приходили до вас біди й напасті, а на порозі не з'являлися люди, хто може обдурити й зрадити. Нехай життя буде лише зі світлих смуг складатися!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.