У цей день наші предки прибирали вдома та вішали годівнички для птахів надворі. Про Дні ангела й інші свята 7 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Георгія

Святий Георгій, митрополит Митіленський, з ранніх років вирішив служити Богу та присвятити своє життя християнській вірі. В історичних джерелах він згадується як чудотворець, чия діяльність була зосереджена на філантропії, зціленні важких хвороб та екзорцизмі, що забезпечило йому високий авторитет серед населення. Його життя та архіпастирська діяльність припали на період правління імператора Лева V Вірменина, який проводив активну політику іконоборства. Через захист традиції шанування святих ікон Георгій зазнав репресій з боку державної влади. Так, одного дня його заарештували та відправили у заслання до Херсонеса. Саме там, близько 820 року, святитель завершив свій земний шлях. Згідно з церковними переказами, момент його смерті супроводжувався появою на небосхилі надзвичайно яскравої зорі.

Хто святкує День ангела 7 квітня?

За новоюліанським календарем, 7 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.

