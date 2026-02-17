Це нове свято присвячене справжній силі, інтелекту та незламності українських жінок. Воно натхненне однією з найвидатніших постатей нашої історії і пропонує зовсім інший погляд на роль жінки в суспільстві, зазначається у законопроєкті №9009. Що відомо про День української жінки та коли відзначають це свято в Україні – читайте далі в нашому матеріалі.

Коли День української жінки?

День української жінки святкують 25 лютого. Цю дату обрали зовсім не випадково, адже саме цього дня народилася відома українська письменниця та громадська діячка Леся Українка.

Як зауважують у пояснювальній записці до законопроєкту №9009, свято покликане вшанувати мудрість, талант і величезний внесок українок у розвиток нашої держави, особливо в сучасних складних реаліях.

Щодо офіційного статусу свята часто виникає плутанина серед громадян. Станом на лютий 2026 року День української жінки не затверджено як офіційне державне свято. Ще у 2023-му до Верховної Ради подали гучний законопроєкт, автори якого пропонували скасувати Міжнародний жіночий день 8 березня, а замість нього встановити державне свято саме 25 лютого. Втім, парламент так і не ухвалив цей закон.

Тому юридично 8 березня досі залишається у Кодексі законів про працю, хоча через дію воєнного стану жодних додаткових вихідних на ці дати не передбачено.

Які традиції святкування Дня української жінки?