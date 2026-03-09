У цей день наші предки робили годівниці птахів. Про Дні ангела й інші свята 9 березня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті 40 мучеників Севастійських

Вони були солдатами з Каппадокії. Свою справжню мужність чоловіки продемонстрували, коли відмовилися зрадити власні переконання. На вимогу воєначальника Агрікола вклонитися ідолам воїни відповіли твердою відмовою. Втім, розплата за ці слова була доволі жорстокою. Так, спершу святих кинули до крижаного озера, потім їх побили, а через деякий – стратили на вогнищі. Навіть перед обличчям смерті вони зрадили свою віру в Ісуса Христа. Пізніше їхні однодумці відшукали мощі в річці та віддали їм останню шану, поховавши за всіма традиціями.

Хто має День ангела 9 березня?

За новоюліанським календарем, 9 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Наталя, Олексій, Кирило, Петро, Леонтій, Микола, Валерій, Олександра, Михайло, Тарас, Олександр, Сергій і Дмитро.

Що ще відзначають?