З Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил: патріотичні картинки-привітання

29 липня 2023, 06:00
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День Сил спеціальних операцій Збройних сил України відзначають кожного року в один і той самий день – 29 липня.

Свято ввели на офіційному рівні у 2016 році, щоб підтримувати національні військові традиції та підкреслити значення Сил спеціальних операцій у захисті держави. 24 Канал зібрав добірку тематичних картинок до важливого українського свята.

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Картинки-привітання зі святом


З Днем Сил спеціальних операцій / Фото Vitannya.in


З Днем Сил спецоперацій / Фото "Народна правда"


З Днем Сил спецоперацій / Фото "Голос України"


З Днем Сил спецоперацій / Фото Nvrada


З Днем Сил спецоперацій / Фото Міноборони


З Днем Сил спецоперацій / Фото "Голос України"


З Днем Сил спецоперацій​ / Фото ВРУ


З Днем Сил спецоперацій / Фото ЛОДА


З Днем Сил спецоперацій / Фото БРДА

Автор: Вікторія Козар