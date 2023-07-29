Свято ввели на офіційному рівні у 2016 році, щоб підтримувати національні військові традиції та підкреслити значення Сил спеціальних операцій у захисті держави. 24 Канал зібрав добірку тематичних картинок до важливого українського свята.
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Картинки-привітання зі святом
З Днем Сил спеціальних операцій / Фото Vitannya.in
З Днем Сил спецоперацій / Фото "Народна правда"
З Днем Сил спецоперацій / Фото "Голос України"
З Днем Сил спецоперацій / Фото Nvrada
З Днем Сил спецоперацій / Фото Міноборони
З Днем Сил спецоперацій / Фото "Голос України"
З Днем Сил спецоперацій / Фото ВРУ
З Днем Сил спецоперацій / Фото ЛОДА
З Днем Сил спецоперацій / Фото БРДА