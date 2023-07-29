Праздник был введен на официальном уровне в 2016 году, чтобы поддерживать национальные военные традиции и подчеркнуть значение Сил специальных операций по защите государства. 24 Канал собрал подборку тематических картинок к важному украинскому празднику.
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Картинки-поздравления с праздником
С Днем Сил специальных операций / Фото Vitannya.in
С Днем Сил спецопераций / Фото "Народная правда"
С Днем Сил спецопераций / Фото "Голос Украины"
С Днем Сил спецопераций / Фото Nvrada
С Днем Сил спецопераций / Фото Минобороны
С Днем Сил спецопераций / Фото "Голос Украины"
С Днем Сил спецопераций / Фото ВРУ
С Днем Сил спецопераций / Фото ЛОДА
С Днем Сил спецопераций / Фото БРГА