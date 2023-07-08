Исторические летописи раскрывают события украинского казачества 2-й половины XVII – начала XVIII столетия. Оттуда мы можем узнать о боях и войнах казаков, проявивших себя смелыми отчаяниями. А кто же автор казацких летописей?

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Имена авторов казачьих летописей

Летопись Самовидца знакомит нас с событиями 1648-1702 годов. Доподлинно неизвестно, кто именно автор, но есть такая версия, что Роман Ракушка-Романовский. Имя Роман происходит из латыни Romanus, что означает "римлянин".

В "Летописи Самовидца" раскрывают Черный совет под Нежином 1663 года, на которой враждовали 2 лагеря – Сомка и Брюховецкого. Впоследствии на основе этой летописи Пантелеймон Кулиш написал роман "Черный совет".



Летопись Самовидца / Фото Dovidka.biz.ua

Летопись гадяцкого полковника Григория Гребенки описывает период от возникновения казачества до 1709 года. Здесь мы можем прочесть отрывки из разных государственных актов, гетманских универсалов, грамот, договоров. Что касается имени Григорий, то оно сформировалось от древнегреческого слова "григорео", которое переводится как "бодрствовать", "быть бдительным". То есть, его значение "пристальное".



Летопись Грабянки / Фото Yakaboo

Летопись Самийла Величко касается периода 1648–1700 годов. Автор принимал близко к сердцу те исторические события, полные боли и крови. Одной из важных тем летописи есть гетьманско-старшинские ссоры. Также Величко описывает страшные разрушения городов и сел из-за нашествий татар и других врагов.



Летопись Величка / Фото "Мастер книг"

Имя Самийло имеет библейское происхождение от еврейского Šemū'el. Так назывался пророк Ветхого Завета. Оно переводится как "имя Бога".