Полностью искоренить все российское из украинского пространства не так легко, как хотелось бы, но это возможно. И только каждый из нас может повлиять на этот процесс. Давайте почитать по простому – из украинских соответствий русифицированных имен.

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