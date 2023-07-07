Повністю викоренити все російське з українського простору не так легко, як хотілося б, але це можливо. І лише кожен з нас може вплинути на цей процес. Пропонуймо почитати з простого – з українських відповідників русифікованих імен.

До теми 11 русифікованих жіночих імен: як вони звучать українською

Русифіковані чоловічі імена: українські відповідники

  • Ваня – Ванько‌, Іванко або Івась;
  • Міша – Мишко, Михайлик або Михась;
  • Діма – Митько, Дмитрик або Дмитрусь;
  • Петя – Петько, Петрик або Петрусь;
  • Паша – Павлик або Павлусь;
  • Андрюша – Андрійко або Андрусь;
  • Гордюша – Гордійко або Гордусь;
  • Костік – Костик, Кость або Костусь;
  • Саша – Сашко, Санько, Лесь, Лесик;
  • Альоша – Олекса, Олешко або Лесь, Лесик;
  • Льоня – Ленько;
  • Олєжа – Олежко, Олько‌ або Лесь, Лесик;
  • Гріша – Гришко, Гриць або Гринько‌;
  • Нікіта – Микитка або Микитко;
  • Коля – Миколка або Колько;
  • Сьома – Семко, Сенько або Семенко;
  • Стьопа – Степко або Степанко;
  • Женя – Євгенко;
  • Гєна – Генко, Геник, Генусь або Геннадь;
  • Жора – Горко або Гошко;
  • Гера – Германко або Герко;
  • Рома – Романко, Ромась або Ромко;
  • Дєня – Дениско або Денько‌;
  • Тьома – Артемко або Темко;
  • Тіма або Тімоша – Тимко;
  • Вася – Василько, Васьо‌ або Васько;
  • Марік – Марик або Марко;
  • Даня чи Данік – Даник, Данько або Данилко;
  • Бодя – Богдась, Богданик, Даник, Данько або Богданко;
  • Боря – Борик, Борко або Бориско;
  • Слава чи Славік – Славик або Славко;
  • Владя чи Владік – Владик або Владко;
  • Толя чи Толік – Толик або Только;
  • Віталя чи Віталік – Вітик, Віталик або Вітась;
  • Вітя – Вітик або Вітько;
  • Федя – Федусь або Федько‌;
  • Вова – Володик або Володько;
  • Сєрьожа – Сергійко;
  • Кірюша – Кирилко;
  • Ігорьоша – Ігорко;
  • Глєбушка – Глібко;
  • Іллюша – Ілько‌;
  • Льова – Левко‌;
  • Сєва – Севко.