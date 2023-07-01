Тривалий вплив російської насильницької культури в України позначився навіть на іменах. Багато з них українською звучать по-іншому. Ми можемо навіть не підозрювати, що використовуємо русифіковані форми імен.

До теми 3 жіночих імені з української літератури, які повинен знати кожен

Русифіковані жіночі імена: перелік

  • Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
  • Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
  • Даша – Дара, Даруся, Дарця, Даринка;
  • Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
  • Іріша – Іруся, Іринка, Орися, Оринка;
  • Ксюша – Ксеня.
  • ️Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця.
  • Альона – Олена.
  • Крістіна – Христина.
  • Свєта – Світа.
  • Лєна – Лена.