Тривалий вплив російської насильницької культури в України позначився навіть на іменах. Багато з них українською звучать по-іншому. Ми можемо навіть не підозрювати, що використовуємо русифіковані форми імен.

До теми 3 жіночих імені з української літератури, які повинен знати кожен

Русифіковані жіночі імена: перелік