Саме з української літератури можна черпати питомо українські імена, які мають давню історію. Вони – незвичні, красиві, особливі кожен по-своєму. 24 Канал підготував добірку красивих імен з української літератури для дівчат.

До теми 5 найнезвичніших чоловічих імен, якими хочеться назвати сина

Імена з української літератури: твори

Мавка — головний персонаж драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". Це дівчина, що проживає у лісі та уособлює царство природи. Вона була готова покинути свій дім заради хлопця Лукаша, втім, на перешкоді стали люди. У творі порушують питання добра й зла, людини та природи, сили кохання. У березні 2023 року вийшов анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", який побив рекорд із касових зборів в Україні.



Мавка / Фото з фейсбуку

Мелашка – персонаж із повісті Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я". Тут розкривається життя великої сільської родини у нелегкий період. Діти дорослішають, шукають собі пару й все кардинально змінюється. Головна тема – постійні непорозуміння та суперечки між молодшим і старшим поколінням та поділ майна. Мелашка виступає скромною та тихою дівчиною з бідної сім'ї.



Мелашка порається по дому / Фото Nas.gov.ua

Мотря – мати головного героя Чіпки Варениченка з роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні". Бідна жінка, якій довелось настраждатись через свого сина. Провідною темою є розкриття життя та боротьби українського селянства проти соціального гніту, залишків кріпосництва. Творці хотіли продемонструвати, як жило тогочасне селянство, а головне – хто в цьому винен.



Мотря / Фото Vseosvita.ua