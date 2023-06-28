Именно из украинской литературы можно черпать удельно украинские имена, имеющие давнюю историю. Они – необычны, красивы, особенны каждый по-своему. 24 Канал подготовил подборку красивые имена с украинской литературы для девочек.

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Имена по украинской литературе: произведения

Мавка — главный персонаж драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Это девушка, проживающая в лесу и олицетворяющая царство природы. Она была готова покинуть свой дом ради парня Лукаша, впрочем, препятствовали люди. В произведении поднимают вопросы добра и зла, человека и природы, силы любви. В марте 2023 года вышел анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", побивший рекорд по кассовым сборам в Украине.



Мавка / Фото с фейсбука

Мелашка – персонаж из повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". Здесь раскрывается жизнь большой деревенской семьи в нелегкий период. Дети взрослеют, ищут себе пару и все кардинально меняется. Главная тема – постоянные недоразумения и споры между младшим и старшим поколением и раздел имущества. Мелашка выступает скромной и тихой девушкой из бедной семьи.



Мелашка хозяйничает / Фото Nas.gov.ua

Мотря – мать главного героя Чипки Варениченко из романа "Разве ревут волы, как ясли полны". Бедная женщина, которой пришлось страдать из-за своего сына. Ведущая тема – раскрытие жизни и борьбы украинского крестьянства против социального гнета, остатков крепостничества. Создатели хотели продемонстрировать, как жило крестьянство того времени, а главное – кто в этом виноват.



Мотря / Фото Vseosvita.ua