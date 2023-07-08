Історичні літописи розкривають події українського козацтва 2-ї половини XVII – початку XVIII століття. Звідти ми можемо дізнатись про бої та війни козаків, які проявили себе сміливими відчайдухами. А хто ж є автором козацьких літописів?

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Імена авторів козацьких літописів

Літопис Самовидця знайомить нас із подіями 1648-1702 років. Достеменно невідомо, хто саме є автором, але є така версія, що Роман Ракушка-Романовський. Ім'я Роман походить із латини Romanus, що означає "римлянин".

У "Літописі Самовидця" розкривають Чорну раду під Ніжином 1663 року, на якій ворогували 2 табори – Сомка та Брюховецького. Згодом на основі цього літопису Пантелеймон Куліш написав роман "Чорна рада".



Літопис Самовидця / Фото Dovidka.biz.ua

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки описує період від виникнення козацтва до 1709 року. Тут ми можемо прочитати уривки з різних державних актів, гетьманських універсалів, грамот, договорів. Щодо імені Григорій, то воно сформувалось від давньогрецького слова "грігорео", що перекладається як "не спати", "бути пильним". Тобто, його значення "пильний".



Літопис Граб'янки / Фото Yakaboo

Літопис Самійла Величка стосується періоду 1648-1700 років. Автор брав близько до серця ті історичні події, сповнені болю та крові. Однією з важливих тем літопису є гетьмансько-старшинські сварки. Також Величко описує страшні руйнування міст і сіл через навали татар та інших ворогів.



Літопис Величка / Фото "Майстер книг"

Власне ім'я Самійло має біблійне походження від єврейського Šemū'el. Так називався пророк Старого Заповіту. Воно перекладається як "ім'я Бога".