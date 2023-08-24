Сьогодні – День Незалежності України: урочисті привітання у картинках
Сьогодні маємо дуже особливе свято – День Незалежності України, цьогоріч вже 32 роки. Втім, пам'ятаймо, що Україна виникла як держава за довго до цього, зокрема, місто Київ, з'явилося у V столітті, а Київська Русь – у IX.
День Незалежності цього року, як і у попередній, відбудеться без масштабних святкувань. Адже близько півтора року Україна чинить рішучий опір російській агресії. Натомість передбачені благодійні заходи у різних містах країни – виставки, концерти, футбольні матчі, поетичні вечори, інші виступи. Так, збиратимуть кошти на потреби Збройних Сил України. Долучайтеся до них й ви та робіть добру справу. Тим часом 24 Канал вітає вас з Днем Незалежності України та пропонує щирі картинки-привітання з великим святом.
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Привітання з Днем Незалежності України: картинки
З Днем Незалежності України / Фото Art-shop
З Днем Незалежності України / Фото Moonzori
День Незалежності України 2023 / Фото Sms-ki-org
З Днем Незалежності України / Фото Art-shop
День Незалежності 2023 / Фото Брошнів-Осадська ТГ
З Днем Незалежності України / Фото ХМР
День Незалежності України / Фото "Апостроф"
З Днем Незалежності / Фото Plan B Photo
День Незалежності України / Фото Pinterest
З Днем Незалежності / Фото Sms-ki.org