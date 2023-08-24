День Независимости в этом году, как и в прошлом, состоится без масштабных празднований. Ведь около полутора лет Украина оказывает решительное сопротивление российской агрессии. В то же время предусмотрены благотворительные мероприятия в разных городах страны – выставки, концерты, футбольные матчи, поэтические вечера, другие выступления. Так, будут собирать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. Присоединяйтесь к ним и вы и делайте доброе дело. Тем временем 24 Канал приветствует Вас с Днем Независимости Украины и предлагает искренние картинки-поздравления с большим праздником.
Обратите внимание День Независимости в Украине: ждать ли украинцам выходной в этом году
Поздравления с Днем Независимости Украины: картинки
С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop
С Днем Независимости Украины / Фото Moonzori
День Независимости Украины 2023 / Фото Sms-ki-org
С Днем Независимости Украины / Фото Art-shop
День Независимости 2023 / Фото Брошнев-Осадская ТГ
С Днем Независимости Украины / Фото ХМР
День Независимости Украины / Фото "Апостроф"
С Днем Независимости / Фото Plan B Photo
День Независимости Украины / Фото Pinterest
С Днем Независимости / Фото Sms-ki.org
День Независимости Украины / Фото "Мой город"