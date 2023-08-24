День Незалежності цього року, як і у попередній, відбудеться без масштабних святкувань. Адже близько півтора року Україна чинить рішучий опір російській агресії. Натомість передбачені благодійні заходи у різних містах країни – виставки, концерти, футбольні матчі, поетичні вечори, інші виступи. Так, збиратимуть кошти на потреби Збройних Сил України. Долучайтеся до них й ви та робіть добру справу. Тим часом 24 Канал вітає вас з Днем Незалежності України та пропонує щирі картинки-привітання з великим святом.

Зверніть увагу День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч

Привітання з Днем Незалежності України: картинки



З Днем Незалежності України / Фото Art-shop



З Днем Незалежності України / Фото Moonzori



День Незалежності України 2023 / Фото Sms-ki-org



З Днем Незалежності України / Фото Art-shop



День Незалежності 2023 / Фото Брошнів-Осадська ТГ



З Днем Незалежності України / Фото ХМР



День Незалежності України / Фото "Апостроф"



З Днем Незалежності / Фото Plan B Photo



День Незалежності України / Фото Pinterest



З Днем Незалежності / Фото Sms-ki.org



День Незалежності України / Фото "Моє місто"

