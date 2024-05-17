Для друга, який на війні: зворушливі привітання з днем народження

Зараз багато чоловіків захищають Україну на фронті та воюють проти росіян. Вони покинули своє звичайне життя, роботу, сім'ю, друзів, щоб виборювати свободу для нашої держави. Ми повинні дякувати та допомагати мужнім воїнам.

Українські військові відзначають чимало свят на передовій, зокрема й дні народження. Тож близькі часто мають можливість привітати їх лише онлайн або телефоном. Побажання для друга, який на війні, зробив LifeStyle 24.

До слова Привітання з днем народження, які сподобаються іменинникам: вишукані листівки

Зворушливі привітання для друга, який воює

Друже, привіт! Вітаю з днем народження! Ти – неймовірно сильна особистість та герой, твої сміливість та відданість вражають. Бажаю сил, здоров'я та мотивації, щоб продовжувати бути на передовій. Ніколи не втрачай віру у краще. Сподіваюся, що скоро нам вдасться зустрітися.

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З днем народження, мій найкращий друже! Навіть у ці складні часи ти залишаєшся таким же позитивним, як раніше. Бажаю сили, мужності й найважливіше – безпеки. Повертайся живим та з перемогою!

З днем народження, друже / Фото ForKids

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Щасливого дня народження, воїне! Дякуємо тобі за захист нашої країни, що оберігаєш українські сім'ї. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення та швидкого повернення додому. Дуже чекаємо, (ваші імена).

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З днем народження, брате! Ти – справжній герой, який стоїть на захисті своєї держави. Нехай цей день принесе хоча б хвилинку відпочинку та радості. Бережи себе, друже. Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються!

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З днем народження, мій відважний друже! Ти – справжній герой, який ризикує своїм життям заради інших. Пам'ятай, що ми завжди поруч і ніколи не перестанемо підтримувати та допомагати. Бережи себе!

З днем народження, друже / Фото topvitannya.com.ua

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Щирі вітання з днем народження, друже! Хоч зараз фізично ми не разом, але думками я завжди поруч з тобою. Бажаю тепла, щастя та безпеки. Дякую за все, що ти робиш. Ціную та поважаю, (ваше ім'я).

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Друже, вітаю з днем народження! Ти докладаєш неймовірних зусиль, щоб захищати нашу країну. Нехай сміливість завжди буде великим щитом. Щастя тобі, міцного здоров'я та заряду позитивної енергії!