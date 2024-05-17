Українські військові відзначають чимало свят на передовій, зокрема й дні народження. Тож близькі часто мають можливість привітати їх лише онлайн або телефоном. Побажання для друга, який на війні, зробив LifeStyle 24.

До слова Привітання з днем народження, які сподобаються іменинникам: вишукані листівки

Зворушливі привітання для друга, який воює

Друже, привіт! Вітаю з днем народження! Ти – неймовірно сильна особистість та герой, твої сміливість та відданість вражають. Бажаю сил, здоров'я та мотивації, щоб продовжувати бути на передовій. Ніколи не втрачай віру у краще. Сподіваюся, що скоро нам вдасться зустрітися.

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З днем народження, мій найкращий друже! Навіть у ці складні часи ти залишаєшся таким же позитивним, як раніше. Бажаю сили, мужності й найважливіше – безпеки. Повертайся живим та з перемогою!

З днем народження, друже / Фото ForKids

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Щасливого дня народження, воїне! Дякуємо тобі за захист нашої країни, що оберігаєш українські сім'ї. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення та швидкого повернення додому. Дуже чекаємо, (ваші імена).

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З днем народження, брате! Ти – справжній герой, який стоїть на захисті своєї держави. Нехай цей день принесе хоча б хвилинку відпочинку та радості. Бережи себе, друже. Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються!

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З днем народження, мій відважний друже! Ти – справжній герой, який ризикує своїм життям заради інших. Пам'ятай, що ми завжди поруч і ніколи не перестанемо підтримувати та допомагати. Бережи себе!

З днем народження, друже / Фото topvitannya.com.ua

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Щирі вітання з днем народження, друже! Хоч зараз фізично ми не разом, але думками я завжди поруч з тобою. Бажаю тепла, щастя та безпеки. Дякую за все, що ти робиш. Ціную та поважаю, (ваше ім'я).

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Друже, вітаю з днем народження! Ти докладаєш неймовірних зусиль, щоб захищати нашу країну. Нехай сміливість завжди буде великим щитом. Щастя тобі, міцного здоров'я та заряду позитивної енергії!