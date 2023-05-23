З Днем морської піхоти України: найкращі привітання у картинках

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День морської піхоти України святкують щороку 23 травня. Цим днем відзначають заснування морського піхотного корпусу в Україні. Це свято є символом гордості за військових моряків, які докладають великі зусилля для захисту інтересів України на морі. Ми зібрали найкрасивіші картинки-привітання з Днем морської піхоти України.