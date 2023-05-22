Останній дзвоник відбувається, коли учні відзначають завершення навчання та початок літніх канікул. Зазвичай цей день припадає на останній тиждень травня та супроводжується урочистостями та святковими заходами. 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках з Останнім дзвоником.

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Картинки-привітання з Останнім дзвоником



З Останнім дзвоником / Фото V24



З Останнім дзвоником / Фото V24



З Останнім дзвоником / Фото V24



З Останнім дзвоником / Фото V24



З Останнім дзвоником / Фото V24



З Останнім дзвоником / Фото V24



Останній дзвоник / Фото V24