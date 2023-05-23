Морская пехота является одной из составляющих Военно-Морских Сил и выполняет важные задачи по безопасности на море и защите морских границ страны. День морской пехоты Украины отмечается как правительственными учреждениями, так и общественными организациями. 24 Канал собрал лучшие картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины.

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Картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины



С Днем морской пехоты Украины / Фото ВМЛ им. Бескоровайного



С Днем морской пехоты Украины / Фото Amazing Ukraine



С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine



С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine



С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine



С Днем морской пехоты / Фото Amazing Ukraine



С Днем морской пехоты Украины / Фото Голос Украины



С Днем морской пехоты Украины / Фото Новости ветеранов



С Днем морской пехоты Украины / Фото krainau

