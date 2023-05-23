Морська піхота є однією зі складових Військово-Морських Сил України та виконує важливі завдання з безпеки на морі та захисту морських кордонів країни. День морської піхоти України відзначають як урядові установи, так і громадські організації. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання з Днем морської піхоти України.
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Картинки-привітання з Днем морської піхоти України
З Днем морської піхоти України / Фото ВМЛ ім. Безкоровайного
З Днем морської піхоти України / Фото Amazing Ukraine
З Днем морської піхоти / Фото Amazing Ukraine
З Днем морської піхоти / Фото Amazing Ukraine
З Днем морської піхоти / Фото Amazing Ukraine
З Днем морської піхоти / Фото Amazing Ukraine
З Днем морської піхоти України / Фото Голос України
З Днем морської піхоти України / Фото Новини ветеранів
З Днем морської піхоти України / Фото krainau