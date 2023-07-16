З Днем металурга в Україні: найтепліші побажання у картинках

16 липня 2023, 07:01
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У третю неділю липня маємо ще одне свято – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

16 липня Україна відзначає працівників металургійної галузі, які займаються видобутком і перероблюванням чорних та кольорових металів, сталі, різних сплавів. Загалом вони відіграють ключову роль у створенні матеріалів, які використовуються в будівництві, машинобудуванні, автомобільній промисловості, енергетиці. Подякуймо металургам за їхню важку роботу теплими картинками-привітаннями, які підготував 24 Канал.

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Картинки-привітання з Днем металурга


З Днем металурга 2023 / Фото Vitannya.in


З Днем металурга 2023 / Фото art-shop


З Днем металурга / Фото InfoRoom


Зі святом металургів / Фото Vitannya.in


З Днем металурга / Фото art-shop


Зі святом металургів / Фото InfoRoom

Автор: Вікторія Козар