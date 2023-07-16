16 июля Украина отмечает работников металлургической отрасли, занимающихся добычей и переработкой черных и цветных металлов, стали, разных сплавов. В общем, они играют ключевую роль в создании материалов, используемых в строительстве, машиностроении, автомобильной промышленности, энергетике. Будем благодарны металлургам за их тяжелую работу теплыми картинками-поздравлениями, которые подготовил 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем металлурга



С Днем металлурга 2023 года / Фото Vitannya.in



С Днем металлурга 2023 / Фото art-shop



С Днем металлурга / Фото InfoRoom



С праздником металлургов / Фото Vitannya.in



С Днем металлурга / Фото art-shop



С праздником металлургов / Фото InfoRoom