Бухгалтеры выполняют ответственную работу – занимаются документооборотом, ведут учет хозяйственной деятельности, представляют отчетность. В любом учреждении – это очень важный человек, на плечах которого много обязанностей. Когда же празднуют в Украине День бухгалтера – знает 24 Канал.

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Когда отмечают День бухгалтера в Украине

Международный день бухгалтера празднуют 10 ноября все те, кто причастен к экономической или аудиторской работе.

В Украине же День бухгалтера отмечают 16 июля. На государственном уровне праздник был введен 18 июня 2004 года указом Президента. Этот день выбрали неспроста.

Дату определили 16 июля, потому что именно в этот день в 1999 году в государстве принял закон, которым зафиксировали основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине.

Отметим, что бухгалтеры занимаются необходимой и важной деятельностью: