Бухгалтери виконують відповідальну роботу – займаються документообігом, ведуть облік господарської діяльності, подають звітність. У будь-якій установі – це дуже важлива людина, на плечах якої багато обов'язків. Коли ж святкують в Україні День бухгалтера – знає 24 Канал.

Це цікаво Тепер офіційно: Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня – що зміниться

Коли відзначають День бухгалтера в Україні

Міжнародний день бухгалтера святкують 10 листопада усі ті, хто має дотичність до економічної чи аудиторської роботи.

Натомість в Україні День бухгалтера відзначають 16 липня. На державному рівні свято ввели 18 червня 2004 року указом Президента. Цей день обрали неспроста.

Дату визначили 16 липня, тому що саме цього дня в 1999 році в державі прийняли закон, яким зафіксували основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Зазначимо, що бухгалтери займаються необхідною та важливою діяльністю: