Різдво Христове символізує народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі. Це одне з найбільших свят у християнстві. Згідно з новим релігійним календарем, деякі свята будуть відзначати в інші дні. Чи вплинуть церковні нововведення на святкування Різдва у 2024 році підкаже 24 Канал.

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Коли Різдво у 2024 році

З першого вересня 2023 року Православна церква України перейде на новоюліанський календар. Відповідно відзначення релігійних подій переноситься на інші дати. Це стосується й Різдва Христового.

Якщо раніше православні християни святкували Різдво 7 січня, то тепер дата переноситься на 25 грудня. Тож після такої зміни, православні християни відзначатимуть Різдво разом із католиками. Зазначимо, що в багатьох країнах світу вже давно святкують Різдво саме 25 грудня. Тому 7 січня 2024 року різдвяної служби в православних церквах не буде.

Історія свята

У Біблії згадується, що архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, мати Ісуса Христа, що вона буде зачата Святим Духом. Згодом вона відправилась зі своїм чоловіком Йосипом до Вифлеєма на перепис народонаселення за наказом правителя Августа.



Різдво Христове / Фото Профспілка працівників освіти

Коли вони прибули в Вифлеєм, то вони не могли знайти місце для ночівлі, тому зупинилися в стайні. Там Марія народила Ісуса та поклала Його у ясла. Згідно з біблійним оповіданням, в цю ніч з неба з'явилися ангели, які сповістили пастухам про народження Спасителя. Пастухи прийшли до ясел та вклонилися Христу.

Коли народився Спаситель, то на небі з'явилась Вифлеємська зірка, що сповіщала світу про народження Ісуса Христа. Відправивши свого Сина на землю, Бог-Отець хотів донести людям важливість добра, співчуття та взаєморозуміння між людьми.