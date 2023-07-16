16 липня Україна відзначає працівників металургійної галузі, які займаються видобутком і перероблюванням чорних та кольорових металів, сталі, різних сплавів. Загалом вони відіграють ключову роль у створенні матеріалів, які використовуються в будівництві, машинобудуванні, автомобільній промисловості, енергетиці. Подякуймо металургам за їхню важку роботу теплими картинками-привітаннями, які підготував 24 Канал.

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Картинки-привітання з Днем металурга



З Днем металурга 2023 / Фото Vitannya.in



З Днем металурга 2023 / Фото art-shop



З Днем металурга / Фото InfoRoom



Зі святом металургів / Фото Vitannya.in



З Днем металурга / Фото art-shop



Зі святом металургів / Фото InfoRoom