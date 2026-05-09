Знайти правильні слова для мудрої бабусі, духовної наставниці-хрещеної або свекрухи буває непросто. Адже кожній з них хочеться висловити свою щиру вдячність, повагу та любов. Щоб вам було легше передати ці світлі почуття та розчулити близьких у святковий ранок, наша редакція зібрали добірку красивих і дуже душевних привітань саме для них.

Дивіться також Найтепліші привітання з Днем матері 2026: щирі слова у прозі й віршах

Привітання з Днем матері для свекрухи: листівки й проза

Дорога свекруха! З нагоди Дня Матері хочу побажати Вам здоров’я, успіхів у всіх починаннях та безмежної любові від рідних. Ви неймовірно сильна жінка, і я дуже поважаю вашу силу духу та життєву мудрість. Хай ваші дні будуть наповнені радістю та щастям. Вітаю зі святом!

***

Дорога свекруха, щиро вітаю з чудовим святом – з Днем матері. Дякую за твоє добре серце, допомогу та гарне виховання дітей. Бажаю величезного здоров'я, бадьорості та яскравої усмішки, щоб рідні завжди виказували любов та повагу.

***

Дорога друга мамо! Вітаю з Днем матері! Нехай на вашому обличчі завжди сяє посмішка, кожен день буде щасливим та легким! Бажаю, щоб здійснилися ваші мрії, щоб ви були здорові та радісні! Люблю вас безмежно!

Привітання з Днем матері для свекрухи / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем матері для бабусі: картинки, проза й вірші

Рідненька моя, вітаю тебе з Днем матері. Перш ніж стати бабусею, ти була матусею. І ти змогла виховати чудову людину, яка зараз виховує свою дитину. Я пишаюся тобою. І сьогодні я хочу побажати тобі здоров'я, сил, відмінного самопочуття та настрою. Також бажаю цікавих захоплень та справ на кожен день. Бажаю не знати суму та нудьги. Бажаю завжди залишатися такою дивовижною жінкою, натхненою та турботливою мамою, бабусею!

***

Вітаю тебе, дорога бабуся,

З Днем матері, бабусенько моя!

За тебе Богу я завжди молюся,

Лише за тебе можу думати я.

Нехай здоров'я більше не бентежить,

Хай справи будуть краще, ніж в усіх,

Хай не засмучує тебе ніколи нежить,

Хай поруч будуть щастя, радість, сміх!

***

Дорогенька моя бабуся, вітаю тебе з Днем матері. Щиро бажаю тобі радіти, жити яскравими моментами, ніколи не старіти, не думати про погане. Нехай усі діти та онуки будуть завжди опорою та величезним щастям!

Привітання з Днем матері для бабусі / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем матері для хрещеної: проза й картинки

Моя хресна! Дякую за те, що поруч. Як Ангел-охоронець оберігаєш мене. Вітаю тебе з Днем матері. Бажаю бути здоровою, щасливою і коханою. Знай, що моє серце відкрите для тебе цілодобово.

***

Дорога моя хрещена мати, моя друга мама, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі, мила, веселих свят душі й світлої радості, великих успіхів і неймовірної удачі, нев'янущої краси й безсумнівного щастя, відмінного самопочуття і прекрасного настрою.

***

Моя хрещена, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю сонця за вікном та в серці; тепла надворі та в душі; посмішок щирих та справжніх; здоров'я міцного та стабільного; щастя жіночого та сімейного. Нехай життя тече гірською рікою, а вдома поселяться мир та злагода.

Привітання з Днем матері для хрещеної / Колаж 24 Каналу

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.