З Днем філолога: картинки-привітання до мовного свята

День філолога – це свято, присвячене представникам філологічної спеціальності, які вивчають мову і літературу. Воно припадає на 25 травня. Ми зібрали для вас найщиріші привітання у картинках до Дня філолога.

В Україні День філолога запровадили, щоб відзначити професіоналів, які займаються вивченням мови, літератури, культури та мовного спадку. Свято Дня філолога – можливість вшанувати працю та досягнення фахівців у галузі філології, які допомагають зберігати та розширювати знання про нашу рідну мову. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань із Днем філолога.

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Картинки-привітання з Днем філолога



З Днем філолога / Фото V24



З Днем філолога / Фото Amazing Ukraine



З Днем філолога / Фото Art.shop



З Днем філолога / Фото Sviato.top



З Днем філолога / Фото Joy Pup



З Днем філолога / Фото Апостроф



З Днем філолога / Фото Depo.ua



З Днем філолога / Фото МАУП



З Днем філолога / Фото Радіо Максимум