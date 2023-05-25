В Україні День філолога запровадили, щоб відзначити професіоналів, які займаються вивченням мови, літератури, культури та мовного спадку. Свято Дня філолога – можливість вшанувати працю та досягнення фахівців у галузі філології, які допомагають зберігати та розширювати знання про нашу рідну мову. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань із Днем філолога.
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Картинки-привітання з Днем філолога
З Днем філолога / Фото V24
З Днем філолога / Фото Amazing Ukraine
З Днем філолога / Фото Art.shop
З Днем філолога / Фото Sviato.top
З Днем філолога / Фото Joy Pup
З Днем філолога / Фото Апостроф
З Днем філолога / Фото Depo.ua
З Днем філолога / Фото МАУП
З Днем філолога / Фото Радіо Максимум