Вознесіння Господнє – велике свято для всіх християн, адже воно є дотичним до відзначення Великодня. Кожного року воно припадає на 40 день після Воскресіння. 24 Канал розкаже, коли відбудеться свято Вознесіння у 2023 році.

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Коли Вознесіння у 2023 році

Святкування Вознесіння залежить від того, коли був Великодень. Цьогоріч Воскресіння святкували 16 квітня православні та 9 квітня католики. Тому Вознесіння у 2023 році відбудеться 25 травня.

У Біблії описано, що після свого воскресіння Ісус Христос пробув біля апостолів на землі 40 днів. А після цього він зібрав всіх учнів на горі Елеон, де благословив їх та вознісся на небеса. Тоді всі, хто був там, побачили ангелів. Вони розповіли учням, що Ісус повернеться до них згодом.

Що можна і заборонено робити

У день Вознесіння Господнього християни відвідують храм та ставлять свічки за померлих. У цей день піст не передбачений, тож можна їсти різні страви. Заведено багато молитись за упокій душ.

Також під час свята паломники з різних куточків світу відправляються у монастир на гору Олеон, де розміщений камінь з відбитком ноги Ісуса, з якого він піднявся на небеса.

На Вознесіння Господнє суворо забороняється: